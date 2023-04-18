Актриса Юлия Пересильд сообщила, что ей срочно нужен один миллиард рублей для строительства реабилитационного центра для детей с ДЦП

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд привлекла к себе много внимания, в частности, потому что стала первой артисткой, которая отправилась в космос для съёмок фильма "Вызов". Недавно состоялся премьерный показ картины, где она сообщила журналистам о том, что ищет инвестора, которые сможет дать ей один миллиард рублей.

Пересильд рассказала, что давно занимается благотворительностью и мечтает построить собственный реабилитационный центр для детей с ДЦП и другими тяжёлыми заболеваниями. Актриса уверила, что нужные специалисты уже найдены и она намерена найти инвестора для реализации задуманного.

"Если речь идёт про миллиарды, конечно, сразу начала строить бы реабилитационный центр. Его врачебная команда собрана. Знаю, что такого центра нет в Европе. Идея очень мощная, очень крутая", — сообщила актриса в беседе с "Известиями".

Напомним, Пересильд является учредителем благотворительного фонда "Галчонок", который занимается поддержкой и лечением детей с тяжёлыми заболеваниями.

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Воплотить мечту в жизнь: Пересильд рассказала, что ищет один миллиард рублей