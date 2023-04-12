Тренер Ирина Винер рассказала о первой встрече со своей "любимицей" Алиной Кабаевой

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер рассказала о первой встрече с Алиной Кабаевой. Она отметила, что перед просмотром 12-летней спортсменки ей приходило много "плохих приветов" в адрес начинающей гимнастки.

Винер стала гостьей в программе "Самое время" на Первом канале, где вспомнила о знакомстве с Кабаевой. Тренер сообщила, что сразу увидела в юной спортсменки огромный потенциал.

Ирина Александровна подчеркнула: перед началом проб многие коллеги негативно отзывались о способностях Кабаевой. Однако тренер решила самостоятельно проверить возможности гимнастки.

"Я Алину посмотрела, когда мне прислали о ней очень плохие "приветы". Но когда она начала двигаться, то я всё поняла. А "приветы" были такие: она только гнётся, разгибается — сравнения были такие пошлые. Но никогда нельзя никого слушать", — сказала Винер.

Педагог рассказала: они с Кабаевой поддерживают тёплые отношения и созваниваются, спрашивают друг у друга совета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Винер рассказала о знакомстве с Кабаевой