Алина Кабаева обнаружила схожесть между российским ТВ и автоматом Калашникова

Алина Кабаева объяснила, что российское телевидение является важным боевым оружием.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике выступила с речью на 15-летнем юбилее НМГ "Национальной медиа группы", совет директоров которой она возглавляет.

В своём выступлении Кабаева отметила, что "информационная работа" в настоящее время — как боевое оружие и "по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова".

Свою торжественную речь спортсменка завершила словами: "Работаем, спасибо!".

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил внести в санкционный список олимпийскую чемпионку Кабаеву.

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