Алина Кабаева объяснила, что российское телевидение является важным боевым оружием.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике выступила с речью на 15-летнем юбилее НМГ "Национальной медиа группы", совет директоров которой она возглавляет.
В своём выступлении Кабаева отметила, что "информационная работа" в настоящее время — как боевое оружие и "по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова".
Свою торжественную речь спортсменка завершила словами: "Работаем, спасибо!".
Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил внести в санкционный список олимпийскую чемпионку Кабаеву.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.