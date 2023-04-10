Писатель и политический деятель Захар Прилепин поздравил с днём рождения актёра Стивена Сигала.
Прилепин отметил, что американский актёр с 2014 года поддерживает народ Донбасса и сейчас работает над фильмом о происходящих там событиях.
"Хотелось бы, чтобы фильм был художественный. Раз режиссёры из России ещё находятся в стадии осмысления, если у них вообще есть в голове данная функция", — подчеркнул писатель в своём Telegram-канале.
Прилепин назвал Стивена лучшим другом российского народа и посоветовал представителям отечественного шоу-бизнеса пройти специальный курс актёра, который добавит им мужественности.
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