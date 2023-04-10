Писатель Захар Прилепин посоветовал российским артистам пройти курс Стивена Сигала

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель и политический деятель Захар Прилепин поздравил с днём рождения актёра Стивена Сигала.

Прилепин отметил, что американский актёр с 2014 года поддерживает народ Донбасса и сейчас работает над фильмом о происходящих там событиях.

"Хотелось бы, чтобы фильм был художественный. Раз режиссёры из России ещё находятся в стадии осмысления, если у них вообще есть в голове данная функция", — подчеркнул писатель в своём Telegram-канале.

Прилепин назвал Стивена лучшим другом российского народа и посоветовал представителям отечественного шоу-бизнеса пройти специальный курс актёра, который добавит им мужественности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юрий Лоза признался, почему артисты не ездят с концертами на фронт