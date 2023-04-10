Актёр Сослан Фидаров посоветовал сбежавшим за границу артистам не возвращаться в РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сослан Фидаров предсказал будущее артистов, которые осудили СВО на Украине и покинули Россию.

Фидаров прокомментировал своё видеообращение к сбежавшим за границу артистам, которое он снял на передовой. В нём артист посоветовал уехавшим из РФ не возвращаться, потому что теперь это не их страна.

"Я наговорил это будучи в окопе, от обиды. Какая же это их страна, если они так себя ведут? Её защищают старики и пацаны, а не те, кто сидят в тепле и высказываются", — заявил актёр в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Фидаров убеждён, что все находящиеся сейчас на передовой бойцы солидарны с его точкой зрения.

"У них позиция жёсткая. Для бойцов важно, кто стоит с ними рядом. Когда вместе с ними ест кашу в землянке человек из телевизора, они вдохновляются ещё больше. Мы сильны, когда мы вместе", — отметил артист.

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