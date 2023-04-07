Отец фигуриста Романа Костомарова Сергей прокомментировал состояние здоровья своего сына. Он отметил, что на данный момент прослеживается позитивная динамика и серьёзных ухудшений состояния не наблюдается.
Сергей Костомаров в интервью телеканалу Матч-ТВ подтвердил некоторые улучшения, но был не многословен.
"Всё нормально. Всё положительно", — сказал Сергей Костомаров.
Ранее в Сети появлялась информация о том, что фигурист был снят с аппаратов ИВЛ и находится в сознании. Также коллеги и друзья спортсмена делились радостными эмоциями после получения голосовых сообщений от Костомарова, отметив: позитивный настрой и желание скорее вернуться домой.
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