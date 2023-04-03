ТАСС: Фигурист Роман Костомаров пока будет оставаться в реанимации

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров с января 2023 года борется за свою жизнь. На данный момент спортсмен пережил несколько операций по ампутации пальцев и стоп из-за прогрессирующего некроза.

Анонимный источник заявил, что несмотря на стабильное состояние Костомарова речи о его переводе из реанимации не стоит. Он отметил, что фигурист самостоятельно дышит и имеет хороший аппетит. Недавно спортсмен заявил, что очень хочет домой.

"Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены", — пишет ТАСС.

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Роман Костомаров новая ампутация, отказ печени, депрессия