РИА "Новости" проинформировало о жизни сбежавших из РФ братьев Константина и Валерия Меладзе

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Братья Валерий и Константин Меладзе уехали за границу, не поддержав решение руководства России о начале специальной военной операции. Об их жизни подробнее рассказал обозреватели РИА Новости.

СМИ сообщили о том, что Константин Меладзе расстался с Верой Брежневой, а её аккаунт в социальных сетях больше не содержит совместные фотографии. Дом пары, расположенный в Московской области, был выставлен на продажу за 300 миллионов рублей. Хотя супруги не опровергли, но и не подтвердили слухи о разводе, композитор живёт в своем особняке в Италии, а информации о местонахождении его жены нет.

Певец Валерий Меладзе также уехал из России, заявив о своём намерении изменить сферу деятельности. После скандала на корпоративном мероприятии в Дубае выступления артиста в РФ начали отменять. Кроме того, его счета были заблокированы из-за задолженности по налогам.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России не нашла действий, нарушающих закон в связи с видео из Дубая, и артист не был лишён гражданства, однако сейчас он предпочитает музицировать на берегах Рейна и в далёком Казахстане.

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