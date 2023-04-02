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РИА "Новости" проинформировало о жизни сбежавших из РФ братьев Константина и Валерия Меладзе

1:18
Шоу-бизнес

Братья Валерий и Константин Меладзе уехали за границу, не поддержав решение руководства России о начале специальной военной операции. Об их жизни подробнее рассказал обозреватели РИА Новости

РИА "Новости" проинформировало о жизни сбежавших из РФ братьев Константина и Валерия Меладзе

СМИ сообщили о том, что Константин Меладзе расстался с Верой Брежневой, а её аккаунт в социальных сетях больше не содержит совместные фотографии. Дом пары, расположенный в Московской области, был выставлен на продажу за 300 миллионов рублей. Хотя супруги не опровергли, но и не подтвердили слухи о разводе, композитор живёт в своем особняке в Италии, а информации о местонахождении его жены нет.

Певец Валерий Меладзе также уехал из России, заявив о своём намерении изменить сферу деятельности. После скандала на корпоративном мероприятии в Дубае выступления артиста в РФ начали отменять. Кроме того, его счета были заблокированы из-за задолженности по налогам.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России не нашла действий, нарушающих закон в связи с видео из Дубая, и артист не был лишён гражданства, однако сейчас он предпочитает музицировать на берегах Рейна и в далёком Казахстане.

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Валерий Меладзе одной фразой перечеркнул свою карьеру
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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