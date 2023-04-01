Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* был признан иноагентом в РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист известной группы "Ногу свело" Максим Покровский* был признан иноагентом.

В минувшую пятницу, 31 марта, Минюст внёс в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского*. На сайте ведомства указывается, что артист "открыто выступал в поддержку недружественной страны -Украины" и

"взаимодействовал с иностранными структурами".

С момента объявления о начале проведения СВО артист выступает против решения российской власти. Музыкант также активно выражает антивоенную позицию в своих песнях и музыкальных клипах.

Несмотря на это, на днях Хорошевский суд прекратил возбуждение административное дела о дискредитации ВС РФ в отношении Максима Покровского*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Ногу Свело! - С Новым годом, сынок!