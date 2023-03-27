Суд прекратил дело о дискредитации ВС РФ в отношении рок-музыканта Максима Покровского

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Московском Хорошевском суде дело лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского было прекращено из-за истечения сроков давности по протоколу, связанному с обвинениями в дискредитации ВС России. Об этом проинформировал корреспондент РИА Новости со ссылкой на представителей органа государственной власти.

"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности", — говорится в сообщении.

Если бы музыкант был признан виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях, ему бы грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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