Украинская певица Вера Брежнева прилетела в США к старшей дочери Соне

Певица Вера Брежнева после начала СВО на Украине уехала жить за границу. Она долгое время жила в Италии, заявляя, что занимается благотворительностью и помощью украинским беженцам.

Недавно артистка прилетела в США к старшей дочери Соне, чтоб отпраздновать её день рождения. Брежнева поделилась совместными фото с наследницей и трогательно поздравила дочь с 22-летием.

Соня Войченко опубликовала фотографию в Сети, где они с мамой сидят в кофейне и едят праздничный кекс, украшенный свечкой.

"День рождения у одной потрясающей девушки. Мама снова рядом", — прокомментировала фото Брежнева.

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