Промоутер Веры Брежневой проинформировала, что её русскоязычные песни выставлены на продажу

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Русскоязычные песни, написанные Константином Меладзе для певицы Веры Брежневой и группы "ВИА Гра", можно приобрести на сайте для музыкантов. Об этом "Царьграду" заявила промоутер, раньше работавшая с исполнительницей композиции "Любовь спасёт мир".

"Практически весь репертуар Веры Брежневой можно выкупить, он в открытом доступе", — рассказала собеседница издания.

Она уточнила, что певица на данный момент проживает в Италии. Её прошлый репертуар на русском языке потерял свою актуальность. По словам промоутера, Брежнева сейчас не ведёт активную деятельность и не даёт концертов.

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Вера Брежнева "Любовь спасёт мир"