Ольга Бузова намекнула на возобновление отношений с Давой: "Дважды в одну и ту же реку"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая, блогер и исполнительница песен Ольга Бузова намекнула, что через какое-то время смогла бы снова возобновить отношения с блогером Давой.

В беседе с teleprogramma.pro Ольга Бузова сравнила себя с популярной американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес, которая в прошлом году воссоединилась со своим бывшим женихом Беном Аффлеком.

"Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку — в безумно красивый роман — и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!" — отметила Бузова.

В данном случае речь шла о бывшем молодом человеке артистки Даве, с которым она рассталась несколько лет назад.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

How Jennifer Lopez surprised Ben Affleck at their wedding