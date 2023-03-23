Российская ведущая и артистка Ольга Бузова поделилась подробностями своей концертной деятельности.
По словам Бузовой, во время выступлений порой происходят неожиданные и неприятные случаи. Так, недавно на своём концерте в Дубае к исполнительнице на сцену поднялся поклонник и попытался отобрать у неё микрофон. При этом мужчина разбил губу Ольге Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".
"На концерте в Дубае на сцену выскочил молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу", — рассказала знаменитость.
Однако артистка поспешила отметить, что подобные эксцессы единичны. Обычно фанаты Бузовой не ведут себя агрессивно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.