Ольга Бузова рассказала, как фанат разбил ей губу во время концерта: "Пытался вырвать у меня микрофон"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская ведущая и артистка Ольга Бузова поделилась подробностями своей концертной деятельности.

По словам Бузовой, во время выступлений порой происходят неожиданные и неприятные случаи. Так, недавно на своём концерте в Дубае к исполнительнице на сцену поднялся поклонник и попытался отобрать у неё микрофон. При этом мужчина разбил губу Ольге Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

"На концерте в Дубае на сцену выскочил молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу", — рассказала знаменитость.

Однако артистка поспешила отметить, что подобные эксцессы единичны. Обычно фанаты Бузовой не ведут себя агрессивно.

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