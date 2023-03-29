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Журналист Соловьёв причислил Бузову к "слугам Сатаны"

0:51
Шоу-бизнес

Российский журналист Владимир Соловьёв осудил певицу Ольгу Бузову. Она является "слугой Сатаны", сказал телеведущий.

Журналист Соловьёв причислил Бузову к "слугам Сатаны"

Как заявил журналист, Бузова, которая несколько раз посетила Донбасс, не смогла "искупить свои грехи". По словам Соловьёва, она считает, что после этой пиар-акции может "обсуждать жопу", пока страна является участницей вооружённого конфликта.

Вместе с этим телеведущий осудил коллег Ксению Собчак и Александра Невзорова*, украинского лидера Владимира Зеленского.

"Все они — слуги Сатаны, мерзкие, омерзительные, гадкие, вырожденцы", — сказал Соловьёв в эфире передачи "Полный контакт".

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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