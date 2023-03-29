Журналист Соловьёв причислил Бузову к "слугам Сатаны"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский журналист Владимир Соловьёв осудил певицу Ольгу Бузову. Она является "слугой Сатаны", сказал телеведущий.

Как заявил журналист, Бузова, которая несколько раз посетила Донбасс, не смогла "искупить свои грехи". По словам Соловьёва, она считает, что после этой пиар-акции может "обсуждать жопу", пока страна является участницей вооружённого конфликта.

Вместе с этим телеведущий осудил коллег Ксению Собчак и Александра Невзорова*, украинского лидера Владимира Зеленского.

"Все они — слуги Сатаны, мерзкие, омерзительные, гадкие, вырожденцы", — сказал Соловьёв в эфире передачи "Полный контакт".

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