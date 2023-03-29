Владимир Соловьёв напомнил Максиму Галкину* о возрасте Пугачёвой после слов о Киркорове и Долиной

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил юмористу Максиму Галкину* о пожилом возрасте его жены после шуток над возрастом некоторых российских артистов. Он отметил, что пародист постоянно позволяет себе оскорбительно высказываться в адрес представителей шоу-бизнеса, которые поддержали СВО на Украине.

Напомним, Галкин* после начала спецоперации уехал с семьёй из страны и обосновался в Израиле. Юморист продолжает выступать в разных городах Европы и высмеивать политические темы. На очередном заграничном концерте он пошутил про возраст Филиппа Киркорова, Олега Газманова и Ларисы Долиной.

Соловьёв в эфире "Соловьёв LIVE" заявил, что при обсуждении возраста ему не стоит забывать о том, что его жена Алла Пугачёва на 30 лет его старше.

"Галкин*, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена — и ему в голову ничего не приходит!" — возмутился ведущий.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин* обращаясь к людям забыл где он живет