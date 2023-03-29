Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) после начала СВО на Украине прославился из-за патриотических песен. Артист является ярким представителем отечественной эстрады, который поддержал правительство страны и ВС РФ. Он также выступает для российских бойцов на передовой и жителей ДНР и ЛНР.
Дронов на волне популярности стал очень востребованным гостем во всех городах страны. Многие организаторы готовы заплатить большие деньги, чтобы известный певец выступил на их площадке.
В Telegram-канале "НеМалахов СЛИВки" опубликовали информацию о том, что SHAMAN будет выступать на дне города в Норильске за восемь миллионов рублей. Также авторы канала подчеркнули, что общая стоимость госконтрактов с певцом составляет 30 миллионов рублей.
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