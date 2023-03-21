МК: певица Азиза объявила о своём уходе со сцены ради занятий целительством

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Азиза заявила о завершении карьеры артистки. Она призналась, что нашла своё предназначение в целительстве и будет помогать многим людям справиться с болезнями.

Во время сольного концерта в Москве артистка выступила с громким заявлением для всех поклонников о том, что это её последнее выступление в роли певицы. Она поблагодарила фанатов за многолетнюю поддержку и любовь к её творчеству.

"Я всю жизнь пела, лечила души людей своим голосом, вибрациями. Но, оказывается, у Бога на меня оказались другие, более глобальные и нужные для людей, планы…" — сказала певица.

Азиза отметила, что с самого детства чувствовала в себе паранормальные способности, но из-за серьёзной работы над песнями и музыкой не могла позволить себе развивать другой талант.

Способность исцелять у меня с детства. Раньше я не придавала этому должного значения. Но теперь, я поняла и приняла своё истинное предназначение. Я — проводник, через которого Высшие силы, энергии неба и земли творят чудеса", — призналась артистка в беседе с "МК".

Оказалось в зрительном зале находились несколько женщин, которых певица смогла вылечить.

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