Певец Валерий Меладзе после антироссийских высказываний в Дубае оказался в центре скандала. В связи с этим общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в правоохранительные органы для проверки артиста в причастности к финансированию ВСУ.
В Сети мгновенно разлетелось видео, где певец поддерживает нацистский лозунг и показывает антироссийскую позицию. Коробков-Землянский высказал своё мнение по этому поводу и заявил, что отправил официальный запрос в Следственный комитет РФ. Об этом передаёт "КП".
"Учитывая антироссийские взгляды артиста, прошу вас проверить не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии" — написал публицист в Сети.
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