КП: певца Валерия Меладзе проверяет полиция на возможное финансирование ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе после антироссийских высказываний в Дубае оказался в центре скандала. В связи с этим общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в правоохранительные органы для проверки артиста в причастности к финансированию ВСУ.

В Сети мгновенно разлетелось видео, где певец поддерживает нацистский лозунг и показывает антироссийскую позицию. Коробков-Землянский высказал своё мнение по этому поводу и заявил, что отправил официальный запрос в Следственный комитет РФ. Об этом передаёт "КП".

"Учитывая антироссийские взгляды артиста, прошу вас проверить не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии" — написал публицист в Сети.

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