Ивар Калныньш заявил, что не собирается возвращаться в Россию даже за большие гонорары

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и латвийский 74-летний актёр Ивар Калныньш рассказал о перспективе возвращения в Россию, а также о своей текущей работе.

Ивар Калныньш осудил российскую власть за решение начать СВО. По словам актёра, возвращаться в Россию он не собирается даже ради крупных гонораров. Более того, артист отметил, что перестал жить в России ещё до начала спецоперации, однако он не думал, что уезжает навсегда. Об этом сообщает Starhit.

Что касается текущей работы Калныньша, то сейчас он выступает в Малом и Новом театрах в родной Латвии. В России его карьера прервалась.

"Я просто не оформил… то есть мне не оформили визу, и это было до 24 февраля 2022 года. А потом понял, что это и не надо. Да, сейчас я не работаю, поскольку не могу туда съездить. Я не могу работать в стране, где живут мои друзья", — заявил актёр.

Также артист заявил, что осознанно сейчас отказывается от съёмок в фильмах, поскольку пора уступить дорогу молодым артистам.

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