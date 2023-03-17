Советский и латвийский 74-летний актёр Ивар Калныньш рассказал о перспективе возвращения в Россию, а также о своей текущей работе.
Ивар Калныньш осудил российскую власть за решение начать СВО. По словам актёра, возвращаться в Россию он не собирается даже ради крупных гонораров. Более того, артист отметил, что перестал жить в России ещё до начала спецоперации, однако он не думал, что уезжает навсегда. Об этом сообщает Starhit.
Что касается текущей работы Калныньша, то сейчас он выступает в Малом и Новом театрах в родной Латвии. В России его карьера прервалась.
"Я просто не оформил… то есть мне не оформили визу, и это было до 24 февраля 2022 года. А потом понял, что это и не надо. Да, сейчас я не работаю, поскольку не могу туда съездить. Я не могу работать в стране, где живут мои друзья", — заявил актёр.
Также артист заявил, что осознанно сейчас отказывается от съёмок в фильмах, поскольку пора уступить дорогу молодым артистам.
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