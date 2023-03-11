Уехавший из России советский и российский актёр латвийского происхождения Ивар Калныньш заявил, что выкинул из памяти годы работы в СССР и РФ.
Калгыньш пожелал российским зрителям наживаться на том прекрасном, что он и другие артисты им оставили. Он отметил, что не желает вспоминать тот факт, что снимался в советских и российских картинах.
Калныньш объяснил, что его не пугает то, что в России его занесут в чёрный список.
"Все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз", — предрёк артист латвийского происхождения.
Ранее Ивар Калныньш заверил, что с Россией его больше ничего не связывает.
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