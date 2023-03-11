Актёр Ивар Калныньш заявил, что российский режим "рухнет как карточный домик"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший из России советский и российский актёр латвийского происхождения Ивар Калныньш заявил, что выкинул из памяти годы работы в СССР и РФ.

Калгыньш пожелал российским зрителям наживаться на том прекрасном, что он и другие артисты им оставили. Он отметил, что не желает вспоминать тот факт, что снимался в советских и российских картинах.

Калныньш объяснил, что его не пугает то, что в России его занесут в чёрный список.

"Все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз", — предрёк артист латвийского происхождения.

Ранее Ивар Калныньш заверил, что с Россией его больше ничего не связывает.

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