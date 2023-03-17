Садальский рассказал, как договаривался с Дибровым о подсказках в шоу "Кто хочет стать миллионером"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал о системе сигналов, которые они придумали с Дмитрием Дибровым для подсказок во время телешоу "Кто хочет стать миллионером".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что с Дмитрием Дибровым его когда-то связывала дружба.

Садальский заверил телеведущего, что выигранные деньги он оправит в Гильдию для нуждающихся актёров.

Заслуженный артист РСФСР придумал знаки, которые должен был посылать ему Дибров.

"Первый правильный ответ — ты сжимаешь кулак, второй — ты чешешь ухо. А третий, нагло перебивает Дибров, — я пукаю! И ты, Стас, поймёшь, что по запаху ответ №3", — написал Садальский в своём микроблоге.

Актёр отметил, что ему удалось выиграть немного денег и без подсказок. Средства он, как и обещал, направил на помощь бедствующим коллегам по артистическому цеху.

Ранее Садальский рассказал о вывозе из России валюты.

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