Станислав Садальский рассказал о системе сигналов, которые они придумали с Дмитрием Дибровым для подсказок во время телешоу "Кто хочет стать миллионером".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что с Дмитрием Дибровым его когда-то связывала дружба.
Садальский заверил телеведущего, что выигранные деньги он оправит в Гильдию для нуждающихся актёров.
Заслуженный артист РСФСР придумал знаки, которые должен был посылать ему Дибров.
"Первый правильный ответ — ты сжимаешь кулак, второй — ты чешешь ухо. А третий, нагло перебивает Дибров, — я пукаю! И ты, Стас, поймёшь, что по запаху ответ №3", — написал Садальский в своём микроблоге.
Актёр отметил, что ему удалось выиграть немного денег и без подсказок. Средства он, как и обещал, направил на помощь бедствующим коллегам по артистическому цеху.
Ранее Садальский рассказал о вывозе из России валюты.
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