Бывший депутат ГД Роман Худяков заявил, что юмористу Руслану Белому пора "паковать чемоданы"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший депутат Госдумы России Роман Худяков прокомментировал неоднозначное выступление комика Руслана Белого. Он заявил, что на юмориста уже обратили внимание правоохранительные органы, которые проверят его слова на предмет дискредитации ВС РФ.

Белый на выступлении за границей похвастался близким "другом с минометом из Одессы", который воюет на стороне ВСУ. Также он отметил, что его "отец и половина родственников родом из Украины". В конце комик напомнил, что он служил в российской армии и у него есть правительственные награды, но из двух слов "защищать" и "нападать" он выберет первое.

Политик проанализировал слова Белого и рекомендовал ему "собирать чемоданы". Худяков уверен, комик больше не будет востребован на российской сцене.

"После таких заявлений в России ему делать нечего. Пусть пакует чемоданы", — написал Худяков в своём Telegram-канале.

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