МК: спектакль в Латвии с Чулпан Хаматовой отменили из-за давления с украинской стороны

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова после начала СВО поддержала Украину и уехала из России. В Латвии она устроилась в местный театр, где недавно по непонятным причинам была отменена постановка с её участием.

Известно, что спектакль был подготовлен на трёх языках: латышском, русском и украинском. Также в ней участвовал актёр Гундар Аболиньша. По информации анонимного источника, языковой барьер и явился главной причиной отмены постановки, так как в ней большая роль отводилась украинскому языку. Режиссёр спектакля заявил, что это неоправданный ход, потому что Гоголь всегда говорил и писал на русском, а " украинская сторона" Хаматову назвала "пророссийской".

"Вроде как под давлением людей с украинской стороны сначала режиссёр хотел спасти положение — убрать украинский и заменить его латышским", — заявил источник в беседе с "МК".

Хаматова была не готова за несколько дней выучить весь текст постановки на латышском языке, поэтому спектакль отменили. А остальным актёрам запретили распространять данную информацию.

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