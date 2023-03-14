Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал возможное выступление украинского певца Макса Барских в России на "Премии МУз-ТВ". По его словам, концерт артиста невозможен, а информация, которая есть в Сети является фейком.
Пригожин заявил, что Барских лицемер и предатель. Продюсер подчеркнул, что ему дорога в Россию закрыта на долгие годы.
"Ему здесь не место — это раз! Второе: я не люблю говорить о лицемерных сущностях, которые нас предали. Я не отслеживаю их судьбу, мне они не интересны. Более того, я о них только тогда вспоминаю, когда меня спрашивают", — сказал Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой".
После начала СВО на Украине Макс Барских осудил ВС РФ и власти страны. Также певец неоднократно оскорбительно высказывался в сторону россиян и представителей шоу-бизнеса, которые поддержали родную страну.
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