Певец Бедрос Киркоров посоветовал украинцам не критиковать действия Владимира Путина

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Бедрос Киркоров в новом интервью высказал своё отношение к украинцам, которые критикуют президента России Владимира Путина. Болгарский артист после начала СВО на Украине выступил с поддержкой в адрес властей страны.

Отец Филиппа Киркорова в беседе с "Абзацем" заявил, что Путин принял верное решение и делает всё возможное, чтобы на наступил мир. А к украинскому народу Киркоров-старший относится с негативом и требует прекратить критику президента России.

"Если бы Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря ему мы вернули Крым. Украинцы пусть заткнут свои рты и сидят тихо. Они предали Россию", — возмутился певец в интервью "Абзацу".

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