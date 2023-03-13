ТАСС: певец SHAMAN рассказал о разводе с первой женой и счастливом браке

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN в новом интервью рассказал о причинах развода с первой женой. Также артист признался в чувствах супруге и поблагодарил её за поддержку.

Ярослав Дронов принял участие в проекте "Первые лица" с Андреем Ванденко. В разговоре певец заявил, что отношения с первой женой не сложились из-за того, что она не захотела переезжать вслед за ним в Москву. Артист пояснил, что у Марины в Новомосковске "было всё".

"Понимаю Марину. Она работала в музшколе, имела высокую квалификацию, а в Москве пришлось бы начинать с нуля, опять завоевывать репутацию. Вот она и сделала выбор в пользу того, что имела. А я остался, чтобы искать дорогу наверх", — признался певец.

Также SHAMAN подчеркнул, что он благодарен своей жене Елене, которая всегда поддерживала его и была рядом.

"Лена, жена. Без неё не справился бы… Есть такая фраза: за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. Наш случай!" — передаёт слова музыканта ТАСС.

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