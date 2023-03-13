Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у неё нет желания покидать Россию

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева является ярким представителем российского шоу-бизнеса, которая поддержала свою страну во время СВО на Украине.

Артистка активно ведёт социальные сети, где рассказывает о личной жизни и отвечает на вопросы поклонников. Одна из подписчиц поинтересовалась у ведущей о её возможном отъезде из страны в связи с политической ситуацией.

Кудрявцева подчеркнула, что всегда являлась патриоткой России и мысли об эмиграции у неё не возникало.

"Я очень люблю свою страну. Со всеми её недостатками. Здесь мой дом", — ответила ведущая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.