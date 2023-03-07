Нейропсихолог Кушалиева: над Костомаровым после комы нависнет новая угроза

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Роман Костомаров пришёл в себя после медикаментозной комы, может реагировать на простые вопросы глазами, закрывая или открывая их. К жизни спортсмен будет возвращаться ещё долго, считают специалисты. Врачи отмечают, что у фигуриста начала синеть кисть левой руки, а это может означать, что придётся снова ампутировать конечность. За его жизнь борются специалисты.

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева объяснила, с какими ещё проблемами может столкнуться Костомаров после выхода из комы. Чем активнее он будет приходить в себя, тем вероятнее у него появление психозов. Расстройство может возникнуть не только из-за инвалидности, но и из-за физиологических процессов, которые происходят в организме у спортсмена.

Когда человеку не хватает кислорода, у него начинается паника. Кроме того, могут проявиться последствия инсульта, который перенёс фигурист. Специалист отмечает, что Костомаров может стать раздражительным, память его ухудшится, а возбудимость повысится, если начнётся невротическое расстройство.

"Слабость, несдержанность, обидчивость, плаксивость, головокружения — всё это, к сожалению, ещё впереди. На пути к возвращению ему придётся пройти немало потрясений и принять сложных решений. У таких пациентов есть тягостное ощущение собственной изменённости. Утрачивается острота чувств, жажда жизни", — сказала Кушалиева Woman.ru.

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