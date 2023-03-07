Врач Еремеева опасается за состояние левой кисти Костомарова: "Организм продолжает сыпаться"

Фигуристу Роману Костомарову одну ступню ампутировали полностью, вторую — частично. Также спортсмен лишился нескольких пальцев на руках, которые были поражены некрозом. Источники в "Коммунарке" сообщили, что у Костомарова начинает синеть кисть левой руки. Не исключено, что фигуристу снова проведут операцию, чтобы остановить некроз.

Врач-терапевт Cветлана Еремеева назвала ситуацию тревожной и отметила, что заболевание Костомарова отступает, но спустя некоторое время возвращается снова.

"Его вводили и выводили из комы, потом была ситуация с некрозом: сначала ступни, потом пальцы. Не исключено, что это третий виток", — указала она в беседе с Woman.ru.

Специалист считает, что потеря чувствительности левой кисти может быть вызвана сепсисом и проблемами с кровеносной системой. По её мнению, выход из подобной ситуации только один — ампутация.

"Не думаю, что до локтя, скорее кисть только. <…> Организм продолжает сыпаться. Если Роман выйдет из больницы, но останется инвалидом", — заключила терапевт.

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