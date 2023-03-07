Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметических процедур: "Сделала себе укол в лоб"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная советская и российская актриса Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметических процедур.

Артистка призналась, что к услугам пластической хирургии она не прибегала, тем более после того, как неудачно сделала одну косметическую процедуру. В частности, после укола в лоб у Варлей перестали двигаться брови. Это значительно усложнило выражение эмоций, что крайне важно для актёров.

"Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и всё", — рассказала артистка в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.