Известная советская и российская актриса Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметических процедур.
Артистка призналась, что к услугам пластической хирургии она не прибегала, тем более после того, как неудачно сделала одну косметическую процедуру. В частности, после укола в лоб у Варлей перестали двигаться брови. Это значительно усложнило выражение эмоций, что крайне важно для актёров.
"Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и всё", — рассказала артистка в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.
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