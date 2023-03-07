Певица Полина Гагарина снялась в продолжении сериала "Бывшие". В своём эпизоде артистка не только прекрасно отыграла художницу, но и разделась.
Гагарина имея актёрское образование с лёгкостью изобразила героиню с психологическими проблемами, которая имеет алкогольную зависимость.
В Telegram-канале "НеМалахов СЛИВки" опубликован эпизод, где женщина испытывает нравственные мучения во время сожжения собственных картин. Более того, героиня стоя перед камином, снимает с себя футболку и выкидывает её. Однако обзор оператора был со спины талантливой артистки.
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