Лия Ахеджакова получила более 15 тысяч писем со словами поддержки от поклонников: "Письма любви, поддержки, участия"

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На имя советской и российской актрисы, народной артистки России Лии Ахеджаковой пришло более 15 тысяч писем со словами поддержки от её поклонников.

Накануне в "Гоголь-Центре" сообщили, что в театр пришло огромное количество писем, адресованных Лии Ахеджаковой. Писать их призвал руководитель театра Кирилл Серебренников после известия о том, что актрису лишили последней роли в "Современнике". Об этом сообщает "МК".

"Мы поражены количеством этих писем. Нам пришло больше 15.000 писем любви, поддержки, участия!" — сообщили в театре.

В "Гоголь-Центре" добавили, что все письма, которые пришли по электронной почте, были распечатаны и переданы Лии Ахеджаковой. Отмечается, что народная артистка была очень счастлива и благодарна всем небезразличным людям.

Напомним, ранее Лию Ахеджакову отстранили от спектаклей в театре "Современник" из-за того, что руководству якобы поступали многочисленные письма от зрителей с просьбой уволить артистку в связи с её публичными высказываниями против проведения СВО. Однако показать эти обращения Ахеджаковой руководство отказалось.

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