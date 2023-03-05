Певец Данил Плужников после победы в шоу "Голос. Дети" рассказал о серьёзном лечении

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Данил Плужников после победы в 2016 году на шоу "Голос. Дети" стал знаменитостью. Молодой человек с редким заболеванием много гастролировал и выступал с концертами. Однако последнее время про исполнителя совсем ничего не слышно.

Плужников признался, что уже целый год всерьёз занимается своим здоровьем. Певец заявил, что на данный момент ему установили аппарат Илизарова на ноге. Артист поделился о том, что за предыдущий год он перенёс 10 операций.

"Я несколько выпал из привычной жизни. Занимаюсь здоровьем по большей части. На протяжении этого года я вылечил одну ногу. Сейчас долечиваю вторую", — передаёт слова певца портал StarHit.

Исполнитель подчеркнул, что ему тяжёло переживать все вмешательства и проходить реабилитацию, но процесс лечения долгий и требует много сил. Специалисты, к сожалению, не могут однозначно ответить на вопрос о полном выздоровлении артиста.

"Может, ещё год — два, может, три. Но, надеюсь, быстрее, конечно", — поделился Плужников.

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