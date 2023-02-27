Известный российский юморист и ведущий Максим Галкин* ответил подписчице на комментарий с критикой в его адрес.
Ранее в своей соцсети юморист опубликовал пост с благодарностями Лайме Вайкуле, чей концерт он посетил вместе с Аллой Пугачёвой в Израиле.
"Спасибо, Лайма, за чудесный концерт. Ну, вот уж действительно, ещё не вечер!" — написал Галкин*.
В комментариях к публикации одна подписчица написала, что разочаровалась в шоумене. Она заявила, что больше ей не интересно следить за жизнью юмориста.
"Так бывает, главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь. А интерес к жизни публичного человека — вещь факультативная. Прожить без этого интереса можно", — ответил ей Галкин*.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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