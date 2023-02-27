Певица Алла Пугачёва после отъезда из России находится под пристальным вниманием общественности. Недавно Примадонна вместе с мужем посетила концерт Лаймы Вайкуле в Израиле, что вызвало ещё больше негатива у пользователей Сети.
Стилист артистки Джордж Ровалс прокомментировал слухи о плохом самочувствии Аллы Борисовны и заявил, что она прекрасно себя чувствует и живёт обычной жизнью.
"Всем бы дожить до тех лет, сколько сейчас Алле. Я удивляюсь людям: им лишь бы оскорбить Пугачёву. А на самом деле у Аллы всё прекрасно", — заявил Ровалс в беседе с "МК".
Специалист подчеркнул, что Примадонне пошёл на пользу тёплый климат. Более того, она захотела сменить имидж и подобрать более яркие и свежие наряды.
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