Актриса Яна Поплавская заявила, что дала бы в морду депутату из Латвии Колсу

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская раскритиковала депутата из Латвии Рихарда Колса, который на заседании ПА ОБСЕ оскорбительно высказался в сторону России. Артистка указала на ложь и трусливость политика.

Поплавская в своём Telegram-канале эмоционально прокомментировала поведение и слова латвийского депутата и заявила, что отныне не нужно вести дипломатические разговоры "со свиньями".

"Я бы дала в морду этой латвийской трусливой твари! Нас перестали бояться и это необходимо исправить!" — написала Поплавская.

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