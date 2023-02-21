Расторгуев высказал обиду журналистам, которые звонят ему из-за Путина

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев объяснил, что журналисты звонят ему целый день с просьбой прокомментировать послание Владимира Путина, забыв о его дне рождения.

Николай Расторгуев лично присутствовал на послании президента России Федеральному собранию. Представители СМИ наперебой пытаются целый день взять у него комментарии по поводу услышанной речи главы РФ.

Ранее Станислав Садальский прокомментировал слова Путина про яхты олигархов за границей.

Музыкант же считает, что всё внимание перетянул на себя президент РФ со своей речью в то время, как он сегодня празднует свой день рождения.

"С утра я был на послании президента, а сейчас еду на другое мероприятие. Я так всегда праздную, всегда в делах", — цитирует слова артиста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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