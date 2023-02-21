Станислав Садальский рассказал, какие слова из речи Владимира Путина особенно ему запомнились.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что он обратил внимание на упрёк президента России в адрес бизнес-элиты страны.
"Там где президент сказал, что предупреждал олигархов не покупать дворцы и яхты за границей, это было очень смешно, что каждый третий сидящий в зале, тогда не прислушался к словам Путина!" — поделился своими мыслями заслуженный артист РСФСР.
В своём послании Федеральную собранию Путин отметил, что россияне не испытывают жалости к тем, кто лишился своих яхт, капиталов, дворцов за рубежом.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.