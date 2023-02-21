Садальский о словах Путина про яхты олигархов за границей: "Это было очень смешно"

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский рассказал, какие слова из речи Владимира Путина особенно ему запомнились.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что он обратил внимание на упрёк президента России в адрес бизнес-элиты страны.

"Там где президент сказал, что предупреждал олигархов не покупать дворцы и яхты за границей, это было очень смешно, что каждый третий сидящий в зале, тогда не прислушался к словам Путина!" — поделился своими мыслями заслуженный артист РСФСР.

В своём послании Федеральную собранию Путин отметил, что россияне не испытывают жалости к тем, кто лишился своих яхт, капиталов, дворцов за рубежом.

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