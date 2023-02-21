КП: актрису Анастасию Заворотнюк спустя полгода выписали из онкологической клиники

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк прошедшие пол года провела в частном онкологическом центре. На днях муж артистки Пётр Чернышев забрал её домой.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила очередную терапию в московской клинике, где врачи боролись с последствиями глиобластомы головного мозга. Врачи обеспечили комфортные условия для Заворотнюк и круглосуточный уход: здесь случаем актрисы занимались не только российские, но и зарубежные специалисты, в том числе, профессора и доктора наук из Израиля.

"Возможно, именно благодаря этому Анастасия Заворотнюк вот уже четыре года не теряет надежды на выздоровление",- передаёт KP.RU.

Рак у знаменитости был обнаружен в 2019 году, но с учётом того, что актриса до сих пор борется за жизнь, врачи надеяться на оптимистические прогнозы.

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