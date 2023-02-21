Актриса Анастасия Заворотнюк прошедшие пол года провела в частном онкологическом центре. На днях муж артистки Пётр Чернышев забрал её домой.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходила очередную терапию в московской клинике, где врачи боролись с последствиями глиобластомы головного мозга. Врачи обеспечили комфортные условия для Заворотнюк и круглосуточный уход: здесь случаем актрисы занимались не только российские, но и зарубежные специалисты, в том числе, профессора и доктора наук из Израиля.
"Возможно, именно благодаря этому Анастасия Заворотнюк вот уже четыре года не теряет надежды на выздоровление",- передаёт KP.RU.
Рак у знаменитости был обнаружен в 2019 году, но с учётом того, что актриса до сих пор борется за жизнь, врачи надеяться на оптимистические прогнозы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.