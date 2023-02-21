Мама Гарика Харламова поздравила его возлюбленную Катерину Ковальчук с днём рождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама юмориста Гарика Харламова Наталья опубликовала фото в Сети с новой возлюбленной сына. В СМИ уже давно поговаривают об отношениях артиста и актрисы Катерины Ковальчук.

Вот только сами знаменитости эту информацию никак не комментируют. 20 февраля актрисе исполнилось 30 лет, а в блоге матери Харламова появилось её совместное с Ковальчук фото и тёплые поздравления.

"Жизнь под знаком "К". Катерина Ковальчук, кудрявая красотка, кокетка, куколка, "крепостная". Поздравляем с днём рождения! Будь счастлива, чудесная наша девочка", — написала Наталья Харламова.

Харламов публично не стал поздравлять Ковальчук, та тоже никаких громких заявлений не делала. Ещё недавно актриса намекала, что Новый год встречала в компании комика и его мамы.

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