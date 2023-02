Кристина Орбакайте снялась для рекламы "Рив Гош" вместе с дочерью Клавдией

Известная российская певица Кристина Орбакайте снялась вместе с 10-летней дочерью Клавдией в рекламе парфюмерно-косметического компании "Рив Гош".

Как сообщает The Voice, съёмки проходили возле Эйфелевой башни в Париже. Для ролика звёздной маме и её дочери подобрали пышные юбки, синие пиджаки и белые кроссовки. По сценарию Кристина и Клавдия должны были покататься на карусели и выполнить несколько тик-ток движений.

Напомним, в настоящее время Кристина Орбакайте проживает в США вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью.

