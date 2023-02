Шоумен Александр Гудков оказался "на побегушках" после закрытия "Вечернего Урганта"

Шоумен Александр Гудков после начала СВО на Украине разделил свою жизнь надвое: по работе он приезжает в Россию, по жизни — тусуется за границей. Артист не появлялся на российском ТВ, но его коллеги опровергали факт эмиграции, подтверждая это совместным контентом из Москвы.

Telegram-канал SHOT опубликовал материал, в котором сказано, что юморист после февральских событий совершил более 30 перелётов из России.

Гудков за время проведения спецоперации успел посетить Латвию, Стамбул, Израиль, Ереван, Батуми и Дубай. Также шоумен выступал на частных корпоративах в столице.

В Сети ходили слухи, что соведущий Ивана Урганта покинул РФ насовсем в сентябре — после скандала с пародией на клип SHAMANа, который грозил ему уголовным делом. Тогда комик действительно сел в самолёт до Дубая, но через неделю уже снова появился в Москве.

