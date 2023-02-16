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Шоумен Александр Гудков оказался "на побегушках" после закрытия "Вечернего Урганта"

Шоу-бизнес

Шоумен Александр Гудков после начала СВО на Украине разделил свою жизнь надвое: по работе он приезжает в Россию, по жизни — тусуется за границей. Артист не появлялся на российском ТВ, но его коллеги опровергали факт эмиграции, подтверждая это совместным контентом из Москвы.

Шоумен Александр Гудков оказался "на побегушках" после закрытия "Вечернего Урганта"

Telegram-канал SHOT опубликовал материал, в котором сказано, что юморист после февральских событий совершил более 30 перелётов из России.

Гудков за время проведения спецоперации успел посетить Латвию, Стамбул, Израиль, Ереван, Батуми и Дубай. Также шоумен выступал на частных корпоративах в столице.

В Сети ходили слухи, что соведущий Ивана Урганта покинул РФ насовсем в сентябре — после скандала с пародией на клип SHAMANа, который грозил ему уголовным делом. Тогда комик действительно сел в самолёт до Дубая, но через неделю уже снова появился в Москве.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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