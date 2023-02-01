Константин Эрнст напомнил Ивану Урганту о его обязательствах после выступления в Дубае

Телеведущий Иван Ургант оказался в центре скандала после выступления в Дубае, где воссоздал студию "Вечернего Урганта". Видео с частного корпоратива разлетелось по Сети, а поклонники начали писать о том, что вечернее шоу скоро вернётся в эфир Первого канала.

Журналистка Алёна Жигалова в новом выпуске авторского проекта заявила, что Ургант нарушил авторские права и обязательства перед генеральным продюсером Константином Эрнстом. По её словам, выходка телеведущего дошла до руководителя Первого канала, который мягко говоря, был не в восторге.

"Ваня, ты вообще очумел", — якобы заявил ошарашенный Эрнст.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.