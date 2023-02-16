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Депутат Госдумы Соловьёв назвал отмены концертов Реввы "расплатой за русофобскую позицию"

Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Сергей Соловьёв прокомментировал отмену концертов Александра Реввы в городах России. По словам члена комитета по культуре, артист поплатился за "русофобскую позицию".

Депутат Госдумы Соловьёв назвал отмены концертов Реввы "расплатой за русофобскую позицию"

Юморист не высказывал свою позицию по поводу СВО на Украине, однако после февральских событий покинул Россию. Соловьёв отметил, что отмены всех концертов артиста является логичным развитием событий.

"Считаю, что гражданин нашей страны, высказывающийся против национальных интересов России, против СВО, совершает преступление. И Ревва за свою русофобскую позицию должен ответить", — говорит Соловьёв в беседе с News. ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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