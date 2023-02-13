Концертный директор Леонида Агутина Ларина опровергла информацию о задолженности певца

Концертный директор певца Леонида Агутина Татьяна Ларина опровергла информацию некоторых СМИ о том, что у артиста имеется многомиллионная задолженность в налоговой службе.

По её словам, даже если таковая бы имелась, то журналисты не имели бы к ней никакого допуска. Более того, данные налогоплательщиков защищены и не подлежат публикации личных данных.

"Как могут СМИ сообщать, если это конфиденциальная информация? У нас нет никаких задолженностей", — заявила представитель артиста в беседе с порталом "Звездач".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.