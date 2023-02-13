KP.RU: Леонид Агутин задолжал налоговой службе почти восемь миллионов рублей

Российский певец Леонид Агутин выбился в шорт-лист самых востребованных и высокооплачиваемых артистов. На новогодних праздниках он был нарасхват и заработал на одном выступлении около четыре миллионов рублей.

По данным KP. RU, Агутин оказался в "чёрном списке", задолжав налоговой службе восемь миллионов рублей. Что это за платёж — налог на имущество или доходы, неизвестно.

Не исключено, что это всего лишь сбой программы ЕНС и в ближайшем будущем ситуация разрешится. Некоторые налогоплательщики также заявили, что несколько дней назад у них появился "несуществующий долг".

"Выставили долг на Госуслугах, который не имеет ко мне никакого отношения", — пишут в комментариях пользователи.

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