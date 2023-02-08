Отпуск Долиной обошелся в полтора миллиона, а Бузовой — в 120 тысяч

Знаменитости — тоже люди, которым хочется отдохнуть после тяжёлой работы. Стало известно, во сколько обходится такой отпуск у некоторых российских звёзд.

К примеру, Лариса Долина накануне Нового года вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой улетела на Мальдивы, где наслаждалась уединённым пляжным отдыхом. Издание "ВокругТВ" подсчитало, что празднование Нового года в пятизвёздочном отеле и последующий отпуск могли обойтись 67-летней певице приблизительно в полтора миллиона рублей.

Дима Билан отдохнул на своём любимом индийском курорте Гоа, где двухнедельный тур в начале января в хорошей гостинице стоил около 300 тысяч рублей, а Ольга Бузова выбрала для своего отдыха Сочи. При этом она жила в лучшем европейском горном отеле, где за три дня необходимо заплатить 120 тысяч. Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в султанат Оман, и в течение семи дней посетила все самые интересные места страны, включая и поездку по пустыне. Это обошлось ей в 450 тысяч рублей. К слову, в Омане она встретилась с Олегом Газмановым.

Наконец Анастасия Волочкова, как и Лариса Долина тоже полетела на Мальдивы, но, скорее всего, заселилась в отель "четыре звезды". А он потребовал от неё расходов на уровне 300 тысяч рублей за две недели. Из-за изменений курса рубля расходы на новогодние каникулы в 2023 у звезд ощутимо выросли, особенно подскочили в цене авиабилеты.

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