Татьяна Брухунова старается не ссориться с Евгением Петросяном в путешествиях

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна актриса Татьяна Брухунова рассказала, как им удаётся избегать ссор в путешествиях.

По словам Брухуновой, в их семье царит взаимопонимание. Супругам легко удаётся идти на компромисс, чтобы их общий отпуск удался. Об этом сообщает "7 Дней.ру".

Девушка призналась, что она заранее планирует путешествие, учитывая, как свои, так и интересы супруга, чтобы в поездке не возникали споры. Брухунова рассказала, что в непредвиденных ситуациях она старается идти навстречу своему мужу, а также всегда извиняется, если была неправа.

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