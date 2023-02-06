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Певец Саруханов сел на диету ради седьмой по счету жены

Шоу-бизнес

Знаменитый российский певец Игорь Саруханов пошёл на многое для успеха своего седьмого брака. В частности, он сел на жёсткую диету.

Певец Саруханов сел на диету ради седьмой по счету жены

За плечами Игоря Саруханова шесть браков, и некоторое время назад он твёрдо заявил, что в ЗАГС больше не пойдёт. Но около месяца тому назад произошла секретная свадьба, и Саруханов бракосочетался с 37-летней Лесей Садовской, с которой он познакомился в социальных сетях. Сообщается, что она вначале работала его персональным стилистом и в течение нескольких лет следила за внешним видом музыканта, пока их отношения не стали максимально близкими.

Леся — женщина довольно стройная, и Игорь Саруханов сел на жёсткую диету, чтобы ей соответствовать, как отмечает НТВ. Пока всё имущество знаменитого музыканта, которое состоит из квартиры в центре Москвы, а также роскошного загородного дома и некоторого количества финансов по завещанию достанутся его четырнадцатилетней падчерице и семилетней дочери от бывшей жены Татьяны Костычёвой.

Но нельзя исключить, что Саруханову придётся написать новое завещание. Ведь по возрасту его супруга вполне может родить ещё одного ребёнка. Сам Игорь уверен, что его любят вовсе не за деньги.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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